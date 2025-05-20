Депутат Колунов рассказал о письмах мошенников с графиком отключения горячей воды

Россиян предупредили о новых популярных схемах вымогательства, которые стали применять злоумышленники. Так, мошенники рассылают фейковые письма с предложением проверить график отключения горячей воды, чтобы похитить персональные и банковские данные граждан. В Госдуме также предупредили об обмане школьников, которым предлагают зарегистрироваться на фейковом «портале сдачи ЕГЭ», и попытках втереться в доверие к пенсионерам. По данным ЦБ РФ, в 2025 году мошенники уже похитили у россиян более 27 млрд рублей.