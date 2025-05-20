Двух жителей Токмака ждет суд за передачу Киеву данных о военных объектах

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Два жителя Токмака предстанут перед судом по обвинению шпионаже и передаче украинской стороне данных об объекте ВС РФ, по которому потом ВСУ нанесли удар, рассказали журналистам в прокуратуре Запорожской области.
«Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Украины — 38-летнего мужчины и 37-летней женщины… По предоставленным (ими — ред.) координатам вооруженными силами Украины нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям российской армии», — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что в результате удара 11 военнослужащих погибли, 18 были ранены.
Оба жителя Токмака обвиняются по части 2 статьи 281.3 УК РФ (участие в диверсионном сообществе), пункту «б» части 3 статьи 281 УК РФ (диверсия), статье 276 УК РФ (шпионаж), отметили в прокуратуре.