Двух жителей Токмака ждет суд за передачу Киеву данных о военных объектах

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Два жителя Токмака предстанут перед судом по обвинению шпионаже и передаче украинской стороне данных об объекте ВС РФ, по которому потом ВСУ нанесли удар, рассказали журналистам в прокуратуре Запорожской области.