Пермяков приглашают на выставку Петра Стабровского «Практики наблюдения. Дом Мешкова»

«Обычно мы сразу фокусируемся на экспонатах, не замечая, как экскурсовод направляет наше внимание. Здесь же механизм показа становится частью выставки — благодаря “световым существам”, переносным фонарикам на штативах, которые не просто подсвечивают объекты, но и сами превращаются в активных наблюдателей. Они перемещаются по залам, расставляя неожиданные акценты и предлагая зрителю задуматься: что выбирает для просмотра сам светильник, что остается за границей его луча, какие чувства и мысли это вызовет у зрителя? Важная часть работы — пригласить посетителей музея к самостоятельному исследованию, погрузить в состояние наблюдения. Поменяется ли взгляд на экспозицию после прохождения этого маршрута? Будете ли вы замечать что-то новое? Это эксперимент над восприятием — попытка сделать видимым то, как мы смотрим, и проверить, изменится ли взгляд на музейное пространство после такого опыта», — отмечают авторы выставки.