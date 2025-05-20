В Ростовской области за сутки потушили 10 техногенных пожаров

Спасатели также предупреждают, что в течение 20 мая местами по региону могут пройти дожди. Ветер будет юго-западным 7−13 м/с, при грозе — до 20 м/c. Температура воздуха днем сохранится в пределах +10−21 градуса. В отдельных центральных районах и в Приазовье ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.