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В Ростовской области за сутки потушили 10 техногенных пожаров

Десять техногенных пожаров и последствия пяти ДТП ликвидировали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За сутки в Ростовской области ликвидировали 10 техногенных пожаров, одно возгорание сухой растительности и пять ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

— В общей сложности на местах происшествий было задействовано 144 специалиста, использовалось 36 единиц техники, — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также предупреждают, что в течение 20 мая местами по региону могут пройти дожди. Ветер будет юго-западным 7−13 м/с, при грозе — до 20 м/c. Температура воздуха днем сохранится в пределах +10−21 градуса. В отдельных центральных районах и в Приазовье ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

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