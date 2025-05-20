Минобразования Беларуси сказало, кому разрешат пользоваться телефоном на ЦЭ и ЦТ

В Министерстве образования рассказали о том, какой категории экзаменуемых выпускников разрешат использовать мобильные телефоны во время ЦЭ (централизованного экзамена) и ЦТ (централизованного тестирования).
Как пишет Sputnik.by, соответствующее заявление сделала представитель Министерства образования Анжела Кудоярова.
Речь, в частности, идет о школьниках, у которых есть документально подтвержденный диагноз — сахарный диабет. По рекомендациям медиков они должны периодически измерять уровень сахара в крови.
— Для таких детей мы отдельно создаем условия, чтобы в соответствии с требованиями медицинского оборудования действительно находился недалеко мобильный телефон с системой Bluetooth. Чтобы своевременно подавалось лекарство, велся учет сахара в крови, — сказала Анжела Кудоярова.
По словам специалиста, таких детей в Минобразования «знают поименно». Помимо этого, в профильном министерстве и подчиненных организациях уже сформирован список таких учащихся.
Отметим, что одним из новшеств вступительной кампании-2025 в Беларуси станет то, что мобильные гаджеты у школьников будут изыматься не перед входом непосредственно в аудиторию, а еще на входе в здание. После прохождения испытаний (ЦЭ и ЦТ) молодым людям вернут их смартфоны.
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