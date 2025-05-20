Минобразования Беларуси сказало, кому разрешат пользоваться телефоном на ЦЭ и ЦТ

Отметим, что одним из новшеств вступительной кампании-2025 в Беларуси станет то, что мобильные гаджеты у школьников будут изыматься не перед входом непосредственно в аудиторию, а еще на входе в здание. После прохождения испытаний (ЦЭ и ЦТ) молодым людям вернут их смартфоны.