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В Омске планируют создать сквер «Радость» на Карла Маркса

В проекте — расширение и восстановление пешеходных дорожек, озеленение и создание комфортной общественной зоны.

Источник: Om1 Омск

В Омске планируют создать сквер «Радость» рядом с легендарным магазином на проспекте Карла Маркса, 31. Инициативу благоустройства территории поддержали владельцы магазина «Радость» и платформа «Делай город».

В проекте — обновление стилобата, расширение и восстановление пешеходных дорожек, озеленение и создание комфортной общественной зоны для прогулок и встреч. Как сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель», визуализацию нового сквера уже разрабатывают специалисты.

Организаторы надеются, что обновлённое пространство станет любимым местом отдыха и общения жителей города.