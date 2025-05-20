В Омске планируют создать сквер «Радость» на Карла Маркса

В проекте — обновление стилобата, расширение и восстановление пешеходных дорожек, озеленение и создание комфортной общественной зоны для прогулок и встреч. Как сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель», визуализацию нового сквера уже разрабатывают специалисты.