В Иркутской области продлили особый противопожарный режим до 16 июня

В связи с сохраняющейся высокой пожарной опасностью и угрозой для населенных пунктов, в Иркутской области продлен особый противопожарный режим. Ограничительные меры будут действовать до 16 июня. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.