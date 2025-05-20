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В Иркутской области продлили особый противопожарный режим до 16 июня

В этот период полностью запрещено разведение костров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В связи с сохраняющейся высокой пожарной опасностью и угрозой для населенных пунктов, в Иркутской области продлен особый противопожарный режим. Ограничительные меры будут действовать до 16 июня. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.

В этот период полностью запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, а также приготовление пищи на открытом огне. Вводится ограничение на посещение лесов при III и выше классах пожарной опасности.

— За нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрены штрафы, — поделились в ведомстве.

Штрафы для обычных граждан составят до 20 тысяч рублей, должностных — до 60 тысяч, а вот для организаций сумма может достигнуть 800 тысяч рублей.