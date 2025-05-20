В Самаре возьмут под защиту 2-этажный дом мещанина Шишкина на Молодогвардейской

Охранный статус может получить уникальное здание из красного керамического кирпича в центре города. Проект приказа появился на сайте профильной областной Госинспекции.
Речь идет о прямоугольном двухэтажном доме мещанина Шишкина с подвалом, центральным ризалитом, боковыми гранеными эркерками и шестигранными куполами со шпилями. Объект выполнен в стиле модерна.
По данным из открытых источников, сейчас в здании находится строительная компания. Примерно в 600 метрах — площадь Революции. Под охрану собираются взять объемно-пространственную композицию, конструкции, декор фасадов и интерьеры (напольная плитка, печи).
Ранее писали, что в Тольятти начали приводить в порядок советскую мозаику на фасаде ТЦ «Волжские зори».
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!