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В Новосибирске выявлено превышение концентрации формальдегида

Проблема затронула сразу четыре района города.

Источник: Комсомольская правда

В воздухе четырёх районов Новосибирска зафиксировано превышение нормы содержания формальдегида.

Согласно данным «Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», повышенная концентрация этого опасного вещества обнаружена в Центральном, Железнодорожном, Дзержинском (до 1,8 раза выше допустимой нормы) и Кировском (до 1,5 раза) районах.

Формальдегид — это бесцветный газ с едким запахом, который при высокой концентрации становится ядовитым. Его вдыхание может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, таким как острый бронхит, отёк лёгких, конъюнктивит, головокружение и даже судороги.

К сожалению, проблема загрязнения воздуха для Новосибирска не нова. Город регулярно сталкивается с превышением предельно допустимых концентраций различных вредных веществ, включая фтористый водород, формальдегид и пыль. Нередко в Новосибирске объявляют режим «чёрного неба».