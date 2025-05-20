В Новосибирске выявлено превышение концентрации формальдегида

Формальдегид — это бесцветный газ с едким запахом, который при высокой концентрации становится ядовитым. Его вдыхание может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, таким как острый бронхит, отёк лёгких, конъюнктивит, головокружение и даже судороги.