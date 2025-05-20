Второй сезон сериала «Фишер» выйдет 29 мая

Но вот какая штука. Место действия изменить — формально — можно. Была Москва, стал некий Курортный, опустевший в межсезонье до состояния города-призрака, так что отдохнуть, вопреки названию, больше хочется не в нем, а от него (снимался он, к слову, где-то в Абхазии). Место же встречи изменить нельзя. ~Всеобъемлющее зло, одним из множества проявлений которого стали преступления Головкина, никуда, конечно, не делось: оно по-прежнему витает в воздухе и не выветривается из легких.~ От нового заголовка (не СССР, а РФ) и подзаголовка (не справедливость, а свобода) текст глобально не меняется. На смену одному маньяку пришел другой.