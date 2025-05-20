Второй сезон сериала «Фишер» выйдет 29 мая

29 мая на Wink начинается второй сезон триллера «Фишер» — с подзаголовком «Затмение». В новых сериях герои Ивана Янковского и Александра Яценко, к которым присоединилась Ирина Старшенбаум, будут ловить маньяка в южном курортном городке. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел первые два эпизода «Затмения» и рассказывает, каким вышло продолжение хитового детектива.
Стали взрослыми ребята, разлетелись кто куда: после поимки маньяка Фишера, которым оказался конюх Сергей Головкин (Андрей Максимов), молодая следовательница Наталья Добровольская (Александра Бортич) скрылась из виду, а ростовский следак Евгений Боков (Иван Янковский) осел в Москве и делит кабинет с начальником Валерием Козыревым (Александр Яценко). Еще он бросил курить, по-южному «шокать» (взамен обзаведясь песиком по кличке Шо) и взялся учить французский. Одновременно Боков обосновался на телеэкранах — он стал медийным лицом процесса над Головкиным. Хотя последний сидит за решеткой в ожидании смертной казни (экранная вотчина Янковского), его дело по-прежнему не закрыто: доказаны только 11 убийств, но жертв явно было больше. Фишер же все карты выкладывать на стол не спешит.
Боков оставляет Козырева собственноручно дожимать Головкина, а сам наконец снимает строгий столичный костюм и подключается к другому расследованию. В южном городке с обманчиво чарующим названием Курортный пропадает только что овдовевшая мать Соня (Марина Митрофанова) и две ее малышки. В деле, которое взяла на контроль начальница местной милиции Надежда Райкина (Ирина Старшенбаум), также фигурируют таинственные вымогатели — и сумка, доверху набитая долларами. Боков берет в помощники «самого приличного» из райкиновских подопечных Злобина (дебютант Никита Худяков) и принимается распутывать очередной мрачный клубок.
«Перемен! — требуют наши сердца», — пел в перестройку однофамилец Александра Цоя, постановщика второго сезона шоу. И перемены настали. В первом сезоне «Фишера», который охватывал конец 80-х — начало 90-х, герои становились свидетелями тотального распада: государство как бы окончательно синхронизировалось с реальностью, обнажало свой фальшивый скелет и обращалось в прах. ~Второй выпуск, получивший сумеречный подзаголовок «Затмение», стартует в середине 90-х. Его персонажи находятся в новой действительности, чьи контуры уже успели проступить на руинах старой.~ Ленинград превратился в Санкт-Петербург. Пал Железный занавес. Наступил (якобы) капитализм: за валюту теперь не преследуют, рыночные отношения сквозят из всех щелей (даже Фишер пытается что-то выторговать), а вчерашние товарищи и товарки охотно примеряют на себя ментальность старателей Дикого Запада.
Но вот какая штука. Место действия изменить — формально — можно. Была Москва, стал некий Курортный, опустевший в межсезонье до состояния города-призрака, так что отдохнуть, вопреки названию, больше хочется не в нем, а от него (снимался он, к слову, где-то в Абхазии). Место же встречи изменить нельзя. ~Всеобъемлющее зло, одним из множества проявлений которого стали преступления Головкина, никуда, конечно, не делось: оно по-прежнему витает в воздухе и не выветривается из легких.~ От нового заголовка (не СССР, а РФ) и подзаголовка (не справедливость, а свобода) текст глобально не меняется. На смену одному маньяку пришел другой.
С самим сериалом произошла похожая история. Оригинальный «Фишер» был ярко выраженным финчеркором. Снявшие его Сергей Тарамаев и Любовь Львова честно провозглашали «Семь» Финчера «своей кинобиблией», а сценаристы Сергей Кальварский и Наталья Капустина признавались, что хотели в своей работе уловить настроение (еще раз) «Семи», «Зодиака» и сериала «Охотник за разумом». «Затмение», в каком-то извращенном смысле сделанное по лекалам «Тени Чикатило», явно не собирается перепридумывать шоу с нуля. Вместо этого оно слегка играется с пропорциями.
Словосочетание «Настоящий детектив» (еще один шедевр финчеркора) Кальварский и Капустина тоже в свое время произносили, однако в том случае оно замыкало список референсов. ~В новых же сериях влияние антологии Ника Пиццолатто (точнее, первого ее сезона) будто бы усиливается~: кавказские пейзажи оказываются подернуты мороком какого-то местного сорта южной готики (схожую картину можно было наблюдать в прошлогодней «Трассе»), герои маринуются в болезненных желто-болотистых интерьерах, пассажирское сиденье подбивает Бокова на философские рассуждения в духе Раста Коула. Даже заставка сделана с очевидной оглядкой на знаменитое интро нетленки HBO. Там (в заставке) — вместо леденящего индастриал-кавера на «Крылатые качели», где хрустальная детская мечта как бы разлагалась на плесень и на липовый мед, — теперь звучит русскоязычный ремейк американской народной песни In the Pines, которую Курт Кобейн предпочитал называть Where Did You Sleep Last Night? (ремейк, надо сказать, довольно нелепый).
Поскольку режиссерский дуэт Тарамаева и Львовой отправился писать другой портрет 90-х в сериале «Дети перемен», а до Финчера, наверное, не дозвонились, продолжением «Фишера», как было сказано выше, занимался кинематографист Цой. Известен он главным образом по четвертому сезону «Трудных подростков», «Смычку» и «Жвачке» — в общем, подчеркнуто тинейджерским сериалам с налетом характерного пацанского стилька. В «Затмении» этот анамнез чувствуется и мешается, пускай даже разница между подростками и маньяками, понятно, не самая большая (что группа «Порез на собаке» — с номером на стыке гранжа и хип-хопа «Эй, дружок» — сменила на заключительных титрах декадентский синти-поп Shortparis, это, думается, его проделки). ~Но Цой все-таки активно старается давать Фукунагу — и в целом небезуспешно.~ Помогает ему в этом бондарчуковский оператор Максим Осадчий («9 рота», «Сталинград»), пришедший вместо крыжовниковского Ивана Лебедева («Лед 2», «Самый лучший день»), — так что как минимум выглядит все довольно-таки потрясающе.
По законам кино, в сиквеле должно быть всего больше. Из первых двух серий вычленить ответ на вопрос, справился ли с этой задачей Цой, невозможно, однако из них складывается как минимум мощная наследственная заявка. Более того, ~первый эпизод, думается, отпугнет какую-то часть зрителей, которым старый «Фишер» оказался по зубам: зрелище это достаточно тяжелое, а в паре случаев и невыносимо тяжелое~. Как бы то ни было, затмить первый сезон у «Затмения» вряд ли выйдет. А вот посиять рядышком — вполне. Вскрытие покажет.
Название: «Фишер» (2 сезон) / «Фишер. Затмение».
Дата выхода: 29 мая 2025 года.
Продолжительность: 8 серий по 45 минут.
Создатели: Сергей Кальварский и Наталья Капустина.
Режиссер: Александр Цой.
В ролях: Иван Янковский, Ирина Старшенбаум, Никита Худяков, Александр Яценко, Александра Ребенок, Даша Верещагина, Степан Девонин, Алексей Агранович, Борис Каморзин, Василий Копейкин, Илья Дель, Алена Долголенко, Марина Митрофанова, Андрей Максимов, Ирина Улановская.