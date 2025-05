Второй сезон сериала «Фишер» выйдет 29 мая

Словосочетание «Настоящий детектив» (еще один шедевр финчеркора) Кальварский и Капустина тоже в свое время произносили, однако в том случае оно замыкало список референсов. ~В новых же сериях влияние антологии Ника Пиццолатто (точнее, первого ее сезона) будто бы усиливается~: кавказские пейзажи оказываются подернуты мороком какого-то местного сорта южной готики (схожую картину можно было наблюдать в прошлогодней «Трассе»), герои маринуются в болезненных желто-болотистых интерьерах, пассажирское сиденье подбивает Бокова на философские рассуждения в духе Раста Коула. Даже заставка сделана с очевидной оглядкой на знаменитое интро нетленки HBO. Там (в заставке) — вместо леденящего индастриал-кавера на «Крылатые качели», где хрустальная детская мечта как бы разлагалась на плесень и на липовый мед, — теперь звучит русскоязычный ремейк американской народной песни In the Pines, которую Курт Кобейн предпочитал называть Where Did You Sleep Last Night? (ремейк, надо сказать, довольно нелепый).