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У новосибирского блогера Давы родилась дочь

Пол ребёнка раскрыла бабушка.

Источник: Комсомольская правда

У новосибирского блогера Давы (Давид Манукян) и певицы Мари Краймбрери родилась дочь. Пара пыталась скрыть пол ребёнка.

Однако им это не удалось. Вскоре после радостной новости, бабушка малышки и мама блогера Анна Манукян опубликовала в своих социальных сетях поздравление молодым родителям.

— Мои бесценные, мои любимки, спасибо Богу, что вы есть в моей жизни. Давид, Мари и сеньорита-вкусняшка, — написала женщина.

Внимательные подписчики сразу поняли, что у пары родилась дочь. Имя девочки не раскрывается.