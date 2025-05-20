У новосибирского блогера Давы родилась дочь

У новосибирского блогера Давы (Давид Манукян) и певицы Мари Краймбрери родилась дочь. Пара пыталась скрыть пол ребёнка.
Однако им это не удалось. Вскоре после радостной новости, бабушка малышки и мама блогера Анна Манукян опубликовала в своих социальных сетях поздравление молодым родителям.
— Мои бесценные, мои любимки, спасибо Богу, что вы есть в моей жизни. Давид, Мари и сеньорита-вкусняшка, — написала женщина.
Внимательные подписчики сразу поняли, что у пары родилась дочь. Имя девочки не раскрывается.