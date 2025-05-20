Минобразования сказало о пересдаче экзамена школьниками, получившими 0 на ЦЭ

Школьники, получившие 0 баллов на ЦЭ, смогут пересдать экзамен с 2026 года. Об этом, как пишет Sputnik.by, сообщила представитель Минобразования Беларуси Анжелика Кудоярова.
— Внесены изменения в нормативно-правовые акты — таких учащихся будут допускать до прохождения централизованного экзамена в иные сроки в августе, но это норма вступает в силу с 1 сентября 2025 года. И действовать она будет впервые только на ЦЭ в 2026 году, — сообщила специалист.
Таким образом, выпускников 2025 года, которые в ближайшее время будут проходить экзаменационные испытания (ЦЭ и ЦТ), данная норма еще не коснется.
Ранее мы писали о том, что в Министерстве образования рассказали о том, какой категории белорусских школьников все-таки разрешат использовать мобильные телефоны на ЦЭ и ЦТ (здесь про это в деталях и подробностях).
Писали мы и о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, с какой целью он лично поехал осмотреть некоторые деревни на севере Минской области (читать далее здесь).