Минобразования сказало о пересдаче экзамена школьниками, получившими 0 на ЦЭ

— Внесены изменения в нормативно-правовые акты — таких учащихся будут допускать до прохождения централизованного экзамена в иные сроки в августе, но это норма вступает в силу с 1 сентября 2025 года. И действовать она будет впервые только на ЦЭ в 2026 году, — сообщила специалист.