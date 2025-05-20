Пушкинский музей откажется от своего филиала в Екатеринбурге

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина прекратит свою работу в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Интерфакс».
С 1 января 2026 года Уральский, Балтийский и Северо-Кавказский филиалы перестанут работать в составе музея. Такое решение объясняется изменением стратегии развития организации. «Кроме того, регионы присутствия филиалов останутся приоритетными в дальнейшей совместной работе», — уточнили в ГМИИ.
Уральский филиал Пушкинского музея начал работу в 1999 году, выбрав основой своей деятельности внедрение современного искусства в общественные пространства Екатеринбурга. До этого года местом постоянной дислокации учреждения было здание бывшей земской школы. Затем музей переехал в крыло исторического здания, где находится ТЦ «Сити-центр».