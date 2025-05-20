В Воронеже на месте коммунальной аварии у Памятника Славы начали монтаж временного трубопровода

На аварийном участке у Памятника Славы начались работы по монтажу временного трубопровода. Он необходим для транспортировки стоков на время ремонта, чтобы не ограничивать водоснабжение и водоотведение для горожан. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».