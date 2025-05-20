В Воронеже на месте коммунальной аварии у Памятника Славы начали монтаж временного трубопровода

На аварийном участке у Памятника Славы начались работы по монтажу временного трубопровода. Он необходим для транспортировки стоков на время ремонта, чтобы не ограничивать водоснабжение и водоотведение для горожан. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».
В этой коммунальной организации сообщили, что работают сразу несколько аварийных бригад — 40 специалистов и 20 единиц спецтехники. Уже смонтировали 140 метров временного трубопровода из 350 запланированных.
Параллельно идет перекачка сточных вод из основного коллектора. Это требует времени, так как трубопровод был заполнен полностью. После того, как коллектор будет осушен, специалисты смогут приступить к ремонту.
Напомним, вечером 19 мая в районе Памятника Славы в Воронеже на дороге образовалась огромная яма. Оказалось, что прорвался канализационный коллектор. Утром 20 мая аварийные бригады «РВК-Воронеж» приступили к ликвидации повреждения. В связи с этим временно закрыли части дорог, примыкающих к месту коммунального ЧП.