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Глава Конституционного суда поддержал изъятие имущества у взяточников

Глава КС Зорькин поддержал практику изымать имущество у взяточников.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Изъятие имущества у коррупционеров не посягает на институт частной собственности, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своей лекции на Петербургском международном юридическом форуме.

Он напомнил о мнении, что антикоррупционные программы будто бы негативно влияют на личные свободы и основные права.

«Отклики, приравнивающие устранение процессуальных лазеек, позволяющих спасти от изъятия коррупционные активы, чуть ли не к ниспровержению института частной собственности как таковой. Но разве какой бы то ни было институт, включая частную собственность, может формироваться криминальным образом?» — сказал он.

По мнению главы КС РФ, обращение в доход государства имущества физического лица, многократно превышающее все его совокупно взятые легальные доходы не является «переделом собственности».

«С каких пор хищения и взятки превратились в основания возникновения права собственности? С каких пор возврат собственником похищенного стал недопустимым покушением на институт частной собственности как таковой? В кривом зеркале псевдолиберализма все это оказывается возможным. Но коррупционная оргия, какими бы фиговыми листками она ни прикрывалась, не может продолжаться вечно», — отметил Зорькин.

XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.