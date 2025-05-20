Глава Конституционного суда поддержал изъятие имущества у взяточников

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Изъятие имущества у коррупционеров не посягает на институт частной собственности, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своей лекции на Петербургском международном юридическом форуме.
Он напомнил о мнении, что антикоррупционные программы будто бы негативно влияют на личные свободы и основные права.
«Отклики, приравнивающие устранение процессуальных лазеек, позволяющих спасти от изъятия коррупционные активы, чуть ли не к ниспровержению института частной собственности как таковой. Но разве какой бы то ни было институт, включая частную собственность, может формироваться криминальным образом?» — сказал он.
По мнению главы КС РФ, обращение в доход государства имущества физического лица, многократно превышающее все его совокупно взятые легальные доходы не является «переделом собственности».
«С каких пор хищения и взятки превратились в основания возникновения права собственности? С каких пор возврат собственником похищенного стал недопустимым покушением на институт частной собственности как таковой? В кривом зеркале псевдолиберализма все это оказывается возможным. Но коррупционная оргия, какими бы фиговыми листками она ни прикрывалась, не может продолжаться вечно», — отметил Зорькин.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.