Патриарх Кирилл заявил о гонениях на РПЦ в Прибалтике и Молдавии

«Преследования нашей Церкви, которые были инициированы антироссийскими силами в странах западного мира, помимо Украины в настоящее время пытаются реализовывать в Молдове, в странах Балтии, особенно в Эстонии… 9 апреля 1925 года парламентом Эстонии были приняты поправки к закону о церквях и приходах, ставившие вне закона структуры Московского патриархата. Власти Эстонии этим решением надеются принудить православных верующих перейти в юрисдикцию Константинопольского патриархата. И хотя закон не был утвержден президентом Аларом Карисом в связи с противоречием эстонской Конституции и возвращен на доработку, угроза его принятия с несущественными поправками сохраняется», — сказал патриарх на пасхальном приеме в МИД РФ во вторник.
Патриарх Кирилл отметил, что это усугубляется тем, что православие в Эстонии всегда было именно русским.
«Откуда православие-то в Эстонии? Не из Китая ведь и не из Парижа? Это русское православие. Поколения и поколения православных людей воспитывались в этой системе ценностей, приходили именно в храмы Русской православной церкви. И вот сейчас на глазах всей Европы не какая-то недавно появившаяся сомнительного рода религиозная община, а община, к которой на протяжении столетий принадлежала значительная, а в какой-то момент истории и большая часть тех, кто проживал в Эстонии, подвергается попыткам быть стертыми с карты духовной и культурной жизни этой страны», — добавил он.
В Литве, как указал патриарх, власти также продолжают подготовку к реализации эстонского сценария, а в Латвии парламент грубо нарушил принцип отделения Церкви от государства, пытаясь давить на верующих.
«В Латвии автокефалию Православной церкви без долгих раздумий провозгласил… Может, какой-нибудь патриарх? Может, какой-нибудь Собор, как это было всегда на протяжении всей истории? Нет, парламент страны взял и провозгласил автокефалию — в стране, где Церковь по закону отделена от государства. Что это такое? Нарушение всех законов о правах человека, о религиозных свободах, Конституции страны. И что? Абсолютное молчание», — посетовал предстоятель РПЦ.
В Молдавии на фоне покровительства властей Бессарабской митрополии Румынского патриархата усилилось политическое давление на православных иерархов, продолжил патриарх Кирилл.
«На Страстной неделе пограничные службы воспрепятствовали вылету архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла в Святую землю за благодатным огнем. Священнослужители демонстративно подвергаются унизительным обыскам и допросам при пересечении границы государства. Проявления грубой дискриминации, с которыми сталкиваются наши верующие, ждут адекватной реакции и справедливой оценки со стороны международного сообщества», — сказал он.
Патриарх подчеркнул, что обо всем этом необходимо говорить на международных площадках.