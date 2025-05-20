Патриарх Кирилл заявил о гонениях на РПЦ в Прибалтике и Молдавии

«Откуда православие-то в Эстонии? Не из Китая ведь и не из Парижа? Это русское православие. Поколения и поколения православных людей воспитывались в этой системе ценностей, приходили именно в храмы Русской православной церкви. И вот сейчас на глазах всей Европы не какая-то недавно появившаяся сомнительного рода религиозная община, а община, к которой на протяжении столетий принадлежала значительная, а в какой-то момент истории и большая часть тех, кто проживал в Эстонии, подвергается попыткам быть стертыми с карты духовной и культурной жизни этой страны», — добавил он.