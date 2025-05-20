В Москве восстановили работу сервиса ЕМИАС

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Работа сервиса ЕМИАС «Электронная медицинская карта» на портале mos.ru и в приложении «ЕМИАС. ИНФО» восстановлена, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
Ранее депздрав Москвы сообщил, что в работе сервиса фиксировались временные неполадки, специалисты работали над их устранением.
«ЕМИАС работает в штатном режиме. В данный момент работа сервиса “Электронная медицинская карта” на портале mos.ru и в приложении “ЕМИАС. ИНФО” восстановлена», — говорится в сообщении.