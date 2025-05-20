Где в Зеленоградске можно будет купаться летом: список пляжей

Жители Зеленоградска смогут отдохнуть летом на девяти пляжах. Об этом пишет газета «Волна».
К купальному сезону готовят пляжи:
Гнездо; Резиденция; Малиновка; Роза ветров; Лесной; Гагарина; Нептун; Центральный; песчаная полоса в 400 м в посёлке Куликово.
В 2024-м первые два пляжа получили «Синий флаг» высшей категории. Следующие три были удостоены той же награды в сезоне 2023-го. В этом году власти планируют аттестовать Нептун. Готовность территорий 30 мая проверит специальная региональная комиссия.
Власти калининграда рассказали о скором завершении подготовки к купальному сезону.