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Где в Зеленоградске можно будет купаться летом: список пляжей

Комиссия проверит готовность всех территорий 30 мая.

Жители Зеленоградска смогут отдохнуть летом на девяти пляжах. Об этом пишет газета «Волна».

К купальному сезону готовят пляжи:

Гнездо; Резиденция; Малиновка; Роза ветров; Лесной; Гагарина; Нептун; Центральный; песчаная полоса в 400 м в посёлке Куликово.

В 2024-м первые два пляжа получили «Синий флаг» высшей категории. Следующие три были удостоены той же награды в сезоне 2023-го. В этом году власти планируют аттестовать Нептун. Готовность территорий 30 мая проверит специальная региональная комиссия.

Власти калининграда рассказали о скором завершении подготовки к купальному сезону.