Создан алгоритм для ускорения разработки препаратов против аутоиммунных заболеваний

По данным пресс-службы, на сегодняшний день не все известные соединения обладают высокой эффективностью и считаются безопасными. Например, согласно некоторым исследованиям, фостаматиниб — одобренный препарат для лечения иммунной тромбоцитопении, вызывает побочные эффекты и не всегда дает стабильный результат. Поэтому ученые ищут новые подходящие ингибиторы Syk. Обычно это делают в лаборатории, отбирая и тестируя сотни или даже тысячи молекул вручную — такой традиционный поиск может занять годы и требует много ресурсов.