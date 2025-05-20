Футболист «Акрона» В. Хубулов сказал, что хочет остаться в тольяттинском клубе

24-летний игрок находится в команде по договору аренды. Принадлежит «Крылья Советов», но «молодые и звонкие» могут выкупить его.
Владимир Хубулов пополнил состав «красно-черных» в августе прошлого года. В 28 встречах забил шесть мячей и получил пять «горчичников». До этого был в «Химках», «Алании», дублях «Ахмата» и «Зенита».
Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 600 тыс. евро.
«Думаю, хороший получился сезон. О планах клуба на следующий год не знаю. Я в аренде. По окончании сезона сяду и буду разговаривать с руководством и агентом. Решим. На следующий хотел бы остаться в “Акроне”, почему нет» — объяснил Хубулов «Совспорту».
Ранее гендиректор столичного «Динамо» поделился впечатлениями от игры с волжанами.
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