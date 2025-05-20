Футболист «Акрона» В. Хубулов сказал, что хочет остаться в тольяттинском клубе

«Думаю, хороший получился сезон. О планах клуба на следующий год не знаю. Я в аренде. По окончании сезона сяду и буду разговаривать с руководством и агентом. Решим. На следующий хотел бы остаться в “Акроне”, почему нет» — объяснил Хубулов «Совспорту».