Студенты Ростовской области приняли участие в финансовом марафоне

— Проект вызвал очень большой интерес у студентов. Ребята не только получили полезные знания, но и разобрали реальные кейсы, что помогло им пересмотреть подход к управлению деньгами. Полученный опыт пригодится каждому в будущем. Банк продолжит развивать эту инициативу, вовлекая молодежь в изучение мира финансов, — отметил Юрий Авдеев, управляющий ВТБ в Ростовской области, вице-президент банка.