Студенты Ростовской области приняли участие в финансовом марафоне

Свыше 400 учащихся колледжей, техникумов и лицеев Ростовской области приняли участие в образовательном проекте «Управление личным бюджетом». Мероприятие, организованное ВТБ, было направлено на развитие навыков финансового планирования среди молодежи.
Участники изучили принципы формирования сбережений, познакомились с банковскими продуктами и основами инвестирования. Особое внимание было уделено постановке финансовых целей и грамотному распределению личного бюджета.
— Проект вызвал очень большой интерес у студентов. Ребята не только получили полезные знания, но и разобрали реальные кейсы, что помогло им пересмотреть подход к управлению деньгами. Полученный опыт пригодится каждому в будущем. Банк продолжит развивать эту инициативу, вовлекая молодежь в изучение мира финансов, — отметил Юрий Авдеев, управляющий ВТБ в Ростовской области, вице-президент банка.
В марафон вошло пять обучающих модулей, включая четыре теста и практический кейс из банковской сферы.
Победителями марафона по сумме набранных баллов стали студенты Донского банковского колледжа — Алена Гладун, Лаура Симонян и Богдан Теряев. Победителям вручили ценные призы и грамоты, а все участники получили сертификаты о прохождении программы.