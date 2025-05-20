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Студенты Ростовской области приняли участие в финансовом марафоне

Основное направление проекта — постановка финансовых целей и распределение личного бюджета.

Источник: Комсомольская правда

Свыше 400 учащихся колледжей, техникумов и лицеев Ростовской области приняли участие в образовательном проекте «Управление личным бюджетом». Мероприятие, организованное ВТБ, было направлено на развитие навыков финансового планирования среди молодежи.

Участники изучили принципы формирования сбережений, познакомились с банковскими продуктами и основами инвестирования. Особое внимание было уделено постановке финансовых целей и грамотному распределению личного бюджета.

— Проект вызвал очень большой интерес у студентов. Ребята не только получили полезные знания, но и разобрали реальные кейсы, что помогло им пересмотреть подход к управлению деньгами. Полученный опыт пригодится каждому в будущем. Банк продолжит развивать эту инициативу, вовлекая молодежь в изучение мира финансов, — отметил Юрий Авдеев, управляющий ВТБ в Ростовской области, вице-президент банка.

В марафон вошло пять обучающих модулей, включая четыре теста и практический кейс из банковской сферы.

Победителями марафона по сумме набранных баллов стали студенты Донского банковского колледжа — Алена Гладун, Лаура Симонян и Богдан Теряев. Победителям вручили ценные призы и грамоты, а все участники получили сертификаты о прохождении программы.