Хорошей коррупции не бывает, заявил глава Конституционного суда

«Не бороться с коррупцией нельзя. Она не может быть хорошей. Дело в не только в том, что наличие откатов означает, что часть государственных средств уходит не на государственные нужды, а в карманы чиновников, а полученный продукт при этом как минимум на соответствующий процент ухудшает свое качество. Главное, что именно коррупционность является фактором, который выворачивает наизнанку как всю суть экономики, так и всю суть власти», — сказал он.