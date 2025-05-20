Красноярские депутаты готовят новые правила парковки арендных электросамокатов

Поправки, с учетом проведения слушаний, хотят принять в третьем квартале 2025 года. Но мэрия уже сейчас предлагает кикшеринговым компаниям подписать новое соглашение с новыми правилами размещения самокатов. Пока что, по сообщению мэрии, предложение приняла лишь одна компания из трех.