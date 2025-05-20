Красноярские депутаты готовят новые правила парковки арендных электросамокатов

В Красноярске мэрия разработала изменения в правила благоустройства города, направленные на регулирование использования электросамокатов. Пока документ не прошел публичные слушания, но до конца теплого сезона он может быть выслушан и принят.
Напомним, что с прошлого месяца кикшеринговые компании в случае нарушений условий договора аренды, должны штрафовать нарушителей сами, для чего городские власти подготовили изменения в правила благоустройства.
«Это позволит в случае нарушений административно влиять на кикшеринговые компании. Размер штрафа за нарушение правил благоустройства для юридических лиц — от 5 до 20 тысяч рублей», — отметили представители мэрии.
Также планируется обсудить новые правила использования городской территории для размещения площадок для самокатов — не только арендных, но и личных средств индивидуальной мобильности.
Поправки, с учетом проведения слушаний, хотят принять в третьем квартале 2025 года. Но мэрия уже сейчас предлагает кикшеринговым компаниям подписать новое соглашение с новыми правилами размещения самокатов. Пока что, по сообщению мэрии, предложение приняла лишь одна компания из трех.