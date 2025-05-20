В Иркутской области Соцфонд будет устанавливать доплаты к пенсии с 2026 года

С 2026 года назначение и выплата региональных социальных доплат к пенсии в Иркутской области будут осуществляться отделением Соцфонда России. Эта функция перейдет от регионального минсоцразвития в рамках оптимизации системы социальной поддержки населения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения.