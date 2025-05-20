Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области Соцфонд будет устанавливать доплаты к пенсии с 2026 года

На текущий момент доплату получают около 100 тысяч пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 2026 года назначение и выплата региональных социальных доплат к пенсии в Иркутской области будут осуществляться отделением Соцфонда России. Эта функция перейдет от регионального минсоцразвития в рамках оптимизации системы социальной поддержки населения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения.

Новый порядок предусматривает автоматическое назначение выплат без необходимости подачи заявлений. Право на доплату будет определяться на основании данных, уже имеющихся в информационных системах, что избавит пенсионеров от лишних визитов в клиентские службы. Выплаты станут приходить вместе с основной пенсией.

— Региональная доплата устанавливается неработающим пенсионерам, у которых размер пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Нередко выплата поступает пенсионерам отдельно от основной пенсии, так как региональную доплату и саму пенсию выплачивают разные ведомства, — рассказал управляющий Отделением Алексей Макаров.

В настоящее время в Иркутской области региональную соцдоплату получают около 100 тысяч пенсионеров. Средний размер допвыплаты составляет 4,8 тысячи рублей. Переход на новую систему будет оформлен специальным соглашением между региональными властями и федеральным фондом.