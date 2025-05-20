Метеорологическое лето: москвичам пообещали потепление в конце недели

В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что погодные условия будут переменчивыми всю неделю. Если в понедельник и вторник воздух будет прохладным, то к концу недели прогреется до 20 градусов. Более подробный прогноз погоды на неделю — в материале «ВМ».