Минобразования сказало, когда станут известны все результаты ЦЭ в Беларуси

В Министерстве образования Беларуси сообщили, что все результаты ЦЭ (централизованного экзамена) станут известны не позднее среды, 11 июня 2025 года. Об этом сообщила представитель министерства Анжела Кудоярова.
Централизованный экзамен — форма итоговой аттестации одиннадцатиклассников, впервые она была введена в 2023 году. Школьники сдают два экзамена: русский или белорусский язык и предмет по своему выбору, испытания организованы в форме тестов.
В 2025 году ЦЭ будут проведены 26 и 29 мая, на испытания зарегистрировано 56 977 выпускников. Свои результаты они, как отмечалось, узнают не позднее 11 июня, вручение аттестатов состоится в ходе выпускных вечеров. В Беларуси они пройдут в пятницу, 13 июня.
Рассказала Анжела Кудоярова и о топ-3 самых востребованных у выпускников-2025 предметов. На ЦЭ по русскому языку зарегистрировались более 46 тысяч человек, второе место — математика, ее намерены сдавать около 19 тысяч белорусов, третья позиция условного рейтинга — белорусский язык, свои знания по нему будут проверять чуть более 10 тысяч школьников.
Ранее мы писали о том, что в Министерстве образования сообщили о том, кому в 2025 году разрешат использовать мобильные телефоны на ЦЭ и ЦТ (читать далее вот тут).