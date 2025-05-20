Минобразования сказало, когда станут известны все результаты ЦЭ в Беларуси

Рассказала Анжела Кудоярова и о топ-3 самых востребованных у выпускников-2025 предметов. На ЦЭ по русскому языку зарегистрировались более 46 тысяч человек, второе место — математика, ее намерены сдавать около 19 тысяч белорусов, третья позиция условного рейтинга — белорусский язык, свои знания по нему будут проверять чуть более 10 тысяч школьников.