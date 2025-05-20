Работники творческих профессий в Башкирии могут выйти на пенсию досрочно

Более четырехсот работников творческих профессий в Башкирии воспользовались правом досрочно выхода на пенсию. Речь идет об артистах театров и театрально-зрелищных организаций, для которых законодательством предусмотрены специальные пенсионные условия, пояснили в региональном отделении СФР.
В настоящее время 414 творческих работников республики уже получают страховые пенсионные выплаты по старости на льготных основаниях. При этом требуемая продолжительность профессиональной деятельности варьируется от 15 до 30 лет в зависимости от конкретного вида творческой работы.
Наиболее короткий 15-летний стаж предусмотрен для солистов балета в театрах оперы и балета, а также для цирковых артистов, исполняющих гимнастические, акробатические и эквилибристические номера.
Артисты балета (включая ледовые постановки), профессиональные танцоры, актеры театров мимики и жеста, а также цирковые жонглеры, силачи и лилипуты могут претендовать на льготную пенсию после 20 лет творческой деятельности. В эту же категорию входят вокалистки-солистки театров и концертных организаций, достигшие 50-летнего возраста.
Для артистов-вокалистов, музыкантов-духовиков, кукловодов, актеров детских театров и театров юного зрителя, а также для каскадеров и драматических актрис установлен 25-летний профессиональный ценз.
Самый продолжительный 30-летний стаж требуется хористам профессиональных коллективов и драматическим актерам, достигшим 55 лет.
Отдельно отмечается, что для артистов, которые приобретут право на пенсию в 2025 году или позднее, выплаты будут назначаться с пятилетней отсрочкой с момента возникновения соответствующего права.
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