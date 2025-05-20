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Володин наградил Москалькову медалью

Володин наградил Москалькову медалью за вклад в укрепление государственности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин наградил ее медалью за вклад в укрепление государственности, совершенствование законодательства, защиту прав и интересов граждан.

«Благодарю председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина и весь депутатский корпус за высокую награду — Медаль Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации за большой вклад в укрепление государственности, совершенствование законодательства, защиту прав и интересов граждан. Она — признание заслуг института уполномоченного по правам человека в деле отстаивания правды и справедливости», — написала она.

Федеральный омбудсмен отметила, что Госдума под руководством Володина проводит большую законотворческую работу, уделяет огромное внимание совершенствованию мер социальной поддержки участников боевых действий и членов их семей.

«Как уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, стараюсь соответствовать высоким критериям в решении задач, связанных с запросами общества и направленных на укрепление и защиту прав человека и гражданина в непростой исторический период», — добавила Москалькова.