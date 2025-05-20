Володин наградил Москалькову медалью

«Благодарю председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина и весь депутатский корпус за высокую награду — Медаль Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации за большой вклад в укрепление государственности, совершенствование законодательства, защиту прав и интересов граждан. Она — признание заслуг института уполномоченного по правам человека в деле отстаивания правды и справедливости», — написала она.