В Новосибирске с 25 мая заработает единый реестр должников по алиментам

С 25 мая в Новосибирске начнет функционировать федеральный реестр должников по алиментам, который позволит ужесточить контроль за неплательщиками и ввести новые ограничительные меры. Как заявил в интервью RT руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский, «новый федеральный реестр будет собирать данные ФССП, судов и других госучреждений, что упростит отслеживание задолженностей и доступ к этой информации для других служб».
Среди новых мер воздействия на злостных неплательщиков рассматриваются запрет на управление автомобилем, ограничение доступа к государственным услугам и запрет на занятие руководящих должностей, что существенно расширит арсенал судебных приставов в борьбе с должниками по алиментам.
Власти рассчитывают, что создание единой базы данных и ужесточение мер ответственности повысит эффективность взыскания алиментных платежей и защитит интересы детей и получателей выплат.