В Новосибирске с 25 мая заработает единый реестр должников по алиментам

С 25 мая в Новосибирске начнет функционировать федеральный реестр должников по алиментам, который позволит ужесточить контроль за неплательщиками и ввести новые ограничительные меры. Как заявил в интервью RT руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский, «новый федеральный реестр будет собирать данные ФССП, судов и других госучреждений, что упростит отслеживание задолженностей и доступ к этой информации для других служб».