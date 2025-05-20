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В Самаре снесли 11 незаконных киосков за 20 дней мая 2025 года

В Самаре власти продолжают сносить несанкционированные постройки.

В Самаре власти продолжают сносить несанкционированные постройки. На этот раз были демонтированы киоски.

Снос контролируют силовики, а жители могут посмотреть по специальной онлайн-карте, где уже закончены работы. Там же можно отметить место незаконной торговли — на сообщение должны среагировать.

Борьба с несанкционированной торговлей развернулась в областной столице в январе этого года. Тогда власти предложили бизнесменам узаконить свою торговлю.

Карту можно посмотреть здесь.

Больше интересного о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».