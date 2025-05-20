ГД приняла закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о госрегулировании приёма в вузы на платное обучение.
Поправками, которые были одобрены депутатами ко второму чтению, правительство РФ предлагается наделить полномочиями устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов и направлений.
Отмечается, что условия, размеры, порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, а также перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации, для обучения по которым такая государственная поддержка оказывается, будет определяться правительством Российской Федерации.
Закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение вступит в силу 1 сентября 2025 года.