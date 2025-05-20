ГД приняла закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение

Отмечается, что условия, размеры, порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, а также перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации, для обучения по которым такая государственная поддержка оказывается, будет определяться правительством Российской Федерации.