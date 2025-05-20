Министр спорта РТ заявил, что школа Загитовой может открыться в следующем году

Мы в финале, весь проект сложен. Это будет Центр фигурного катания, в рамках которого будет функционировать либо академия, либо школа. Алина полностью ведет работу по созданию контента, набору тренеров, определению формата. Она будет за это отвечать как генеральный менеджер. Я думаю, что мы этот проект в течение года реализуем. То есть на следующий год, я думаю, мы его уже откроем.
Министр спорта РТ также упомянул, что площадь объекта составит порядка 6 тысяч кв. м.
«Мы предусмотрели там все необходимые помещения. Большое количество залов, потому что в фигурном катании лед — это, конечно, самое важное, но есть очень много сопутствующих помещений. Это залы, где достаточно долгое время тренируются спортсмены. Мы начнем реализацию проекта буквально на днях. Как подсказывает практика, мы достаточно быстро строим в Татарстане, поэтому на следующий год, я думаю, где-то в эти даты уже откроем новый дворец фигурного катания», — добавил Леонов.
Школа Алины Загитовой будет располагаться на улице Портовая в Казани. Ориентировочное открытие академии запланировано на зиму 2025 года.