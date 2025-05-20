С 23 мая выпускники начнут сдавать ЕГЭ в Новосибирске

Как сообщили в мэрии, в этом году государственная итоговая аттестация (ГИА) пройдет для 29 470 учеников, среди которых более 20 тысяч — девятиклассники, а почти 9 тысяч — одиннадцатиклассники.
«Сейчас у старшеклассников важный и ответственный период — начинается сдача государственных экзаменов. Это волнительный момент, когда ребята выбирают путь к своей будущей профессии», — отметил мэр города Максим Кудрявцев.
Для проведения экзаменов в Новосибирске организовано 60 пунктов для сдачи ЕГЭ и 137 пунктов для ОГЭ. Начальник департамента образования Рамиль Ахметгареев сообщил, что все пункты успешно прошли проверку технической готовности в ходе всероссийских и региональных тренировок.
Глава города также поручил провести анализ результатов экзаменационной кампании после её завершения, включая количество стобалльников и неудовлетворительных оценок по сравнению с прошлым годом.