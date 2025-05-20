Еще в одном районе Омской области введен режим ЧС

Заявление о вводе на территории района специального режима сделала местная администрация. С начала недели на территории Оконешниковского района введен режим ЧС. Власти объяснили: решение было принято в связи с переувлажнением почвы. В Оконешниковском районе совсем недавно был так называемый «сезон дождей». Осадки практически не прекращались.