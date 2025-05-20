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Еще в одном районе Омской области введен режим ЧС

Он объявлен в Оконешниковском районе из-за переувлажнения почвы.

Источник: Комсомольская правда

Режим ЧС введен на юге области в Оконешниковском районе. Там из-за обильных проливных дождей зафиксирован высокий уровень влажности почвы.

Заявление о вводе на территории района специального режима сделала местная администрация. С начала недели на территории Оконешниковского района введен режим ЧС. Власти объяснили: решение было принято в связи с переувлажнением почвы. В Оконешниковском районе совсем недавно был так называемый «сезон дождей». Осадки практически не прекращались.

Добавим, что спецрежим в связи с переувлажнением почвы постепенно «распространяется» по территории Омской области. Он введен уже в нескольких районах региона, среди которых Знаменский, Павлоградский, Саргатский, Большереченский, Одесский и Оконешниковский районы.

Ранее «КП Омск» сообщала о том, что в Усть-Ишимском районе готовятся к большой воде.