Еще в одном районе Омской области введен режим ЧС

Режим ЧС введен на юге области в Оконешниковском районе. Там из-за обильных проливных дождей зафиксирован высокий уровень влажности почвы.
Заявление о вводе на территории района специального режима сделала местная администрация. С начала недели на территории Оконешниковского района введен режим ЧС. Власти объяснили: решение было принято в связи с переувлажнением почвы. В Оконешниковском районе совсем недавно был так называемый «сезон дождей». Осадки практически не прекращались.
Добавим, что спецрежим в связи с переувлажнением почвы постепенно «распространяется» по территории Омской области. Он введен уже в нескольких районах региона, среди которых Знаменский, Павлоградский, Саргатский, Большереченский, Одесский и Оконешниковский районы.
Ранее «КП Омск» сообщала о том, что в Усть-Ишимском районе готовятся к большой воде.