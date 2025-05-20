Суд изменил меру пресечения начальнику УФСИН Башкирии

Отмечается, что в судебном заседании следователь ходатайство поддержал, мотивируя тем, что обвиняемый в настоящее время признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, оказывает содействие следствию в расследовании преступления и, учитывая данные о личности обвиняемого и фактические обстоятельства дела, просил суд ходатайство удовлетворить.