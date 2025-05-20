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Суд изменил меру пресечения начальнику УФСИН Башкирии

Суд изменил меру пресечения начальнику УФСИН Башкирии Дзюба на домашний арест.

УФА, 20 мая — РИА Новости. Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения арестованному начальнику управления ФСИН Башкирии Владиславу Дзюба на домашний арест по делу о превышении должностных полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Ранее 9 апреля Дзюба был арестован. По версии следствия, в ноябре 2024 года он через должностных лиц из числа руководящего состава управления организовал сбор наличных денежных средств в виде части премии в общей сумме 3,4 миллиона рублей, выплаченной подчиненным, для представительских нужд управления. Деньги собрали 68 подчиненных.

«Советским районным судом города Уфы рассмотрено ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Владислава Дзюбы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ», — сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в судебном заседании следователь ходатайство поддержал, мотивируя тем, что обвиняемый в настоящее время признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, оказывает содействие следствию в расследовании преступления и, учитывая данные о личности обвиняемого и фактические обстоятельства дела, просил суд ходатайство удовлетворить.

«Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком до 27 июля», — говорится в релизе пресс-службы.

Дзюба руководит управлением ФСИН региона с июня 2021 года.

Ранее сообщений о его увольнении не было. На сайте управления сообщается, что временным исполняющим обязанности начальника ведомства является Дмитрий Крюков.