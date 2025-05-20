В Ростове обнародовали список оружия, найденного у Виталия Кушнарева

По данным следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора одной из организаций 95 млн рублей. Указанные деньги якобы требовались за беспрепятственную приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Задержание провели после жалобы предпринимателя в ноябре 2024 года.