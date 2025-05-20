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В Ростове обнародовали список оружия, найденного у Виталия Кушнарева

Экс-глава минтранса Ростовской области оказался владельцем пяти единиц оружия.

Источник: Комсомольская правда

На слушаниях в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону озвучили список оружия, найденного во время обысков у бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева.

Судя по отчетам обысков, экс-чиновник оказался владельцем пяти единиц оружия, право на хранение и ношение которого также имеет его супруга. Ранее в суде продлили срок ареста, наложенного на имущество семьи бывшего главы областного минтранса.

Напомним, дело рассматривают по статьям о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По данным следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора одной из организаций 95 млн рублей. Указанные деньги якобы требовались за беспрепятственную приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Задержание провели после жалобы предпринимателя в ноябре 2024 года.

Также сообщалось, что во время обыска у экс-министра нашли незаконно купленный пистолет марки «Кольт» и патроны к нему.

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