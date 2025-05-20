Мошенники не могут похитить деньги через «Госуслуги», рассказали в МВД

«Через “Госуслуги” невозможно завладеть жильем. Невозможно похитить ваши деньги. Максимум, что возможно, это подтвердить кредит в микрофинансовую организацию», — сказал он на круглом столе «Защита от телефонного и интернет-мошенничества: стратегии безопасности».