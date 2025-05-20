Мошенники не могут похитить деньги через «Госуслуги», рассказали в МВД

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Мошенники, завладев аккаунтом «Госуслуг» жертвы, не смогут похитить деньги или завладеть жильем, но у аферистов появится возможность оформить микрокредит, сообщил заместитель начальника отдела по противодействию совершенным в сфере компьютерной информации имущественным преступлениям УБК МВД РФ Денис Костин.
«Через “Госуслуги” невозможно завладеть жильем. Невозможно похитить ваши деньги. Максимум, что возможно, это подтвердить кредит в микрофинансовую организацию», — сказал он на круглом столе «Защита от телефонного и интернет-мошенничества: стратегии безопасности».
Правоохранители советуют в случае, когда мошенники завладели паролем от «Госуслуг», обратиться в МФЦ и заблокировать доступ для смены пароля.
В ведомстве отметили, что самой распространенной мошеннической схемой остаются звонки от «представителей госструктур»,