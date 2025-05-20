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Минобразования назвало даты выпускных экзаменов у девятиклассников в Беларуси

Выпускные экзамены девятиклассники Беларуси сдадут с 2 по 13 июня 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве образования сообщили о том, что экзаменационные испытания для девятиклассников в Беларуси будут проходить с 2 по 13 июня 2025 года. Соответствующей информацией поделилась представитель Минобра Анжела Кудоярова. Девятиклассникам предстоит сдавать четыре экзамена.

— Изложения по белорусскому и русскому языкам, контрольная работа по математике и история Беларуси в устной форме по билетам. Тексты по первым трем предметам будут объявлены по телевидению («Беларусь 1») и радио, — отметила специалист.

К слову, в 2025 году число выпускников 9-х классов в Беларуси превышает отметку в 102 тысячи.

Ранее мы писали о том, что в Министерстве образования назвали дату, не позднее которой белорусские одиннадцатиклассники узнают свои результаты по Централизованному экзамену (здесь об этом).