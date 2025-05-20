Некоторых жителей Омской области попросили носить с собой паспорт

«Антитеррористическое учение будет организовано на территории Павлогорадского и Таврического районов Омской области, в ходе которого в учебных целях будут отрабатываться практические мероприятия по оцеплению, фильтрации и эвакуации граждан в условиях пресечения террористического акта (по учению)», — рассказали в ведомстве.