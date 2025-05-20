Некоторых жителей Омской области попросили носить с собой паспорт

Пресс-служба УФСБ России по Омской области сообщает во вторник, 20 мая 2025 года, что с 21 по 22 мая в регионе пройдет тактико-специальное учение по пресечению террористического акта на объектах топливно-энергетического комплекса.
«Антитеррористическое учение будет организовано на территории Павлогорадского и Таврического районов Омской области, в ходе которого в учебных целях будут отрабатываться практические мероприятия по оцеплению, фильтрации и эвакуации граждан в условиях пресечения террористического акта (по учению)», — рассказали в ведомстве.
В связи с предстоящими учениями омичей, проживающих в указанных районах, попросили при передвижении к месту работы и проживания иметь при себе документы, удостоверяющие личность, с указанием адреса регистрации.
Отмечается, что целью тактико-специального учения является повышение навыков руководящего состава по управлению подразделениями в условиях угрозы и при совершении теракта.