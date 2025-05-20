12 209 выпускников 11 классов будут сдавать экзамены в Самарской области

На оперативном совещании Правительства Самарской области министр образования Самарской области Виктор Акопьян рассказал о том, как организуют сдачу ГИА для 9 и 11 классов в Самарской области.
По словам министра, 24 мая 2025 года во всех школах будут последний звонок для более чем 12000 выпускников, все учреждения получили рекомендации по его проведению.
Для 35 090 девятиклассников организованы 526 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), на которых будут работать 9 811 организаторов из числа педагогов. Для них последний учебный день — 20 мая, экзамены начнутся с 21 мая.
12 209 одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ на 134 ППЭ. Следить за проведением экзаменов будут 7347 человек. Последний учебный день — 22 мая.
«Прошу в дни экзаменов 9 и 11 классов до 14:00 не проводить ремонт на электросетях. На каждом пункте с 10 до 15 будут работать врачи», — сообщил Акопьян.
Министр добавил, что в этом году 1536 выпускников претендуют на золотые медали, на серебряные — 1050. Зол, сер медали — планируем 2586 претендентов на медали.