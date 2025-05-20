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Где мечтают жить челябинцы, выяснили аналитики

Челябинцы в возрасте 36−45 лет чаще других возрастных групп ищут недвижимость в городах-миллионниках. И самые востребованные направления при этом — Москва и Екатеринбург. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенный трафик на сайты по поиску недвижимости в с января по апрель 2025 года.

Источник: Pchela.News

Поиском жилья в городах-миллионниках мужчины и женщины из Челябинска занимаются практически в равной степени, перевес в сторону женщин оказался минимальным (53%). Самый активный возраст, в котором интересуются арендой недвижимости, — 36−45 лет: 37% от всех посетителей тематических сайтов. Ещё 30% приходится на абонентов 26−35 лет. Далее идёт категория 46−55 лет, которая занимает 17%.

В целом жители городов-миллионников России чаще всего рассматривают покупку и съём жилья в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге. Третьим по востребованности городом в этом рейтинге стала Самара.

При этом в разрезе каждого отдельно взятого региона прослеживается общая тенденция: в первую очередь жильё всегда ищут в Москве и в самом городе проживания. А вот третье место от региона к региону может отличаться. К примеру, москвичи после родного города и Санкт-Петербурга чаще стремятся в Краснодар, а у петербуржцев на третьем месте после двух столиц расположился Смоленск.

При исследовании была изучена статистика поиска недвижимости на тематических сайтах в городах-миллионниках как с учётом запросов самих проживающих в городе, так и без них. При этом рейтинг оказался неизменным при обоих подходах.