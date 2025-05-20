Насколько отличается жизнь в городе и селах в Казахстане

Низкий уровень социальных благ и высокая безработица приводят к тому, что каждый год из Мамлютки и ближайших сел уезжают несколько сотен человек. В основном едут в областной центр, Петропавловск, а также в Астану и Акмолинскую область. Миграция в соседнюю Россию невелика: за прошлый год в РФ переселились всего 29 из 390 уехавших. Основную часть мигрирующих составляют казахстанцы трудоспособного возраста. Миграционный отток и естественная убыль населения привели к тому, что за последние 25 лет численность населения в Мамлютке сократилась на 24,7%. При этом ситуация в Мамлютке — не частный случай, а общая тенденция демографического развития Северо-Казахстанской области. С 2000 года численность населения в СКО в целом уменьшилась на 26,8%, с 713,6 тыс. до 522,2 тыс. человек на начало 2025-го.