Насколько отличается жизнь в городе и селах в Казахстане

Для сравнительного анализа используются статистические индикаторы качества жизни жителей двух очень разных населенных пунктов — Астаны и Мамлютки в Северо-Казахстанской области. Несмотря на то, что формально Мамлютка носит статус малого города, ни по закону, ни по его фактическому уровню развития он таковым не является. Скорее это большая деревня. Согласно закону «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», численность населения в городах должна быть не менее 10 тыс. человек. В Мамлютке живут 6,8 тыс. граждан. Именно официальный статус города позволил нам выделить в отчетах Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК отдельные показатели качества жизни в этом населенном пункте. Ведь БНС детализирует данные только по городам и районам областей, но не по селам.
Авторы не берутся сравнивать экономическое развитие этих двух городов по понятной причине: между ними пропасть. Столица — город экстенсивного развития, Мамлютка — небольшой приграничный населенный пункт, где самое крупное предприятие — мукомольный комбинат. Сравнивается только социальная сторона жизни в этих городах. Итак, из 6,8 тыс. жителей Мамлютки в первом квартале текущего года наемными работниками считались 1,7 тыс. человек. Их средняя номинальная зарплата составляла 253,8 тыс. тенге. В Астане в тот же период номинальная зарплата работника была в 2,2 раза больше: 563,3 тыс. тенге. И если в столице реальная покупательная способность заработной платы за год пусть немного — на 1,4%, — но выросла, то в Мамлютке она уменьшилась сразу на 4%.
Частично оценить уровень благоустройства в этих двух городах можно по результатам выборочных обследований домохозяйств. Правда, в своих отчетах по результатам опросов статистики приводят данные только по областям в целом, поэтому мы фактически сравниваем Астану и Северо-Казахстанскую область. Начнем с того, что больше половины домохозяйств (53,5%) в СКО имеют автономное отопление и топят печи углем, 30,7% семей моются в банях, 21,1% имеют уличный туалет с выгребной ямой. Есть основания предполагать, что в Мамлютке ситуация может быть даже хуже, чем в области в целом. В Астане домохозяйств с таким низким уровнем благоустройства мало — в пределах 1%.
Продовольственная инфляция в Астане выше, чем в Мамлютке: 13,8% против 10,6% соответственно. Многие социально значимые продукты в столице действительно дороже, чем в маленьком приграничном городке. Для сравнения мы привели данные БНС по розничным ценам на 13 видов продовольственных товаров. Семь из них в Астане ощутимо дороже, чем в Мамлютском районе СКО. Это все наиболее дорогостоящие продукты: говядина, мясо кур, колбаса и так далее. Цены на шесть видов товаров в Мамлютке в апреле текущего года были выше столичных. К ним относятся, в числе прочих, картофель, хлеб, масло, рис, сахар.
Общая сумма такого продовольственного набора в апреле 2025 года в Астане составила 13,8 тыс. тенге, тогда как в Мамлютке — 11,5 тыс. тенге. Разница небольшая, но с учетом огромного разрыва в зарплатах можно предположить, что доля расходов на продовольствие у мамлютчан ощутимо больше, чем у жителей столицы.
Низкий уровень социальных благ и высокая безработица приводят к тому, что каждый год из Мамлютки и ближайших сел уезжают несколько сотен человек. В основном едут в областной центр, Петропавловск, а также в Астану и Акмолинскую область. Миграция в соседнюю Россию невелика: за прошлый год в РФ переселились всего 29 из 390 уехавших. Основную часть мигрирующих составляют казахстанцы трудоспособного возраста. Миграционный отток и естественная убыль населения привели к тому, что за последние 25 лет численность населения в Мамлютке сократилась на 24,7%. При этом ситуация в Мамлютке — не частный случай, а общая тенденция демографического развития Северо-Казахстанской области. С 2000 года численность населения в СКО в целом уменьшилась на 26,8%, с 713,6 тыс. до 522,2 тыс. человек на начало 2025-го.
По мнению ведущего эксперта Института экономических исследований Шынар Тулешовой, Северо-Казахстанская область среди казахстанских северных регионов наиболее заметно сталкивается с проблемами демографического развития. Здесь наблюдается естественная убыль населения, уменьшается доля жителей трудоспособного возраста, растёт удельный вес пожилых людей, из-за миграционного оттока молодых граждан в репродуктивном возрасте снижается рождаемость.
В республиканских масштабах миграционная ситуация в СКО — тоже не особый случай, а часть общего процесса урбанизации. На карте мы показали, как обстояла ситуация с внутренней миграцией в прошлом году. У всех регионов, кроме Алматинской области и трех мегаполисов, миграционное сальдо в 2024 году было отрицательным. Это значит, что численность выбывших из регионов превышала численность прибывших. В Северо-Казахстанской области эта разница составила 5,3 тыс. человек. К слову, это ещё не самый большой разрыв между численностью приезжающих и уезжающих. Максимальные отрицательные показатели наблюдались в Туркестанской (минус 32 тыс. человек), Жамбылской (минус 16,7 тыс. человек) и Жетысуской (минус 10,9 тыс. человек) областях.
Центрами притяжения остаются крупнейшие мегаполисы, куда люди переезжают в поисках работы, учёбы и, в принципе, благоустроенной жизни без уличного туалета. По данным БНС, только за последние пять лет в Астану переселились более 551,7 тыс. внутренних мигрантов из регионов, в Алматы — 518,7 тыс. человек.
Эксперты Министерства национальной экономики (МНЭ) РК, разработавшие Концепцию региональной политики Республики Казахстан на 2025−2030 годы, указывают в качестве ключевого принципа развития территорий до 2030 года обеспечение базового уровня качества государственных услуг и благ для населения, независимо от места проживания. Речь идет не о полном равенстве, скорее о соблюдении требований системы региональных стандартов (СРС). Напомним: два года назад мы писали о том, каковы минимальные стандарты качества жизни в городах и сёлах. В материале подробно описано, какие именно инфраструктурные и социальные блага обязательно должны быть в городе и на селе.
Так как различные типы населённых пунктов находятся на разном стартовом уровне, соответственно, тенденции их развития отличаются. Самый высокий потенциал экономического развития авторы концепции присваивают мегаполисам и их агломерациям. Это территории не только Алматы и Астаны, но и Карагандинской и Актюбинской областей. Будущее моно- и малых городов определяется именно социально-демографической политикой. Условно их разделили на три группы. В первую вошли «города на пути к диверсификации» — Темиртау, Экибастуз, Рудный, Аксу, Кентау, Степногорск. Во второй — «города со средним потенциалом развития» — вошли 10 населённых пунктов, в том числе Жанаозен, Риддер и Шахтинск. К стагнирующим городам были отнесены Курчатов, Алтай, Каражал и Житикара.
Что касается сельских и приграничных территорий, то, по мнению экспертов МНЭ РК, в ближайшие годы в Казахстане сохранится тенденция сокращения численности сельского населения, укрупнения и концентрации в крупных сёлах. Чиновники признают, что сокращение количества аулов как раз связано с неравными условиями проживания в городской и сельской местности. Судя по целевым индикаторам развития регионов, такая же большая разница в уровне обеспеченности социальными благами и услугами между сёлами и городами останется и в ближайшие пять лет. Например, по планам, к 2029 году уровень обеспеченности в городах в рамках СРС должен вырасти с 91,6% до 96%. В то же время на селе прогнозируется динамика с 66,6% до 71%.
Вернёмся к жителям Мамлютки. Судя по прогнозам из концепции, их уровень обеспеченности социальными благами и услугами в ближайшие годы вырастет менее чем на 2%, до 67,5%. Это данные по сельским населённым пунктам СКО в целом.