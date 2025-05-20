Чернышенко объяснил роль cлужбы по делам несовершеннолетних

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Служба по делам несовершеннолетних вносит весомый вклад в будущее развитие общества РФ, прививает молодежи традиционные духовно-нравственные ценности и формирует у детей моральные ориентиры, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер поприветствовал участников пленарного заседания всероссийского семинара-совещания с руководителями подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН) и центров для их временного содержания. Мероприятие, посвященное 90-летию со дня образования службы, прошло в Москве на площадке Национального центра «Россия».
«Это один из самых важных вкладов в будущее развитие нашего общества и национальная цель, поставленная президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Ваша служба — ключевое звено в продвижении воспитательных инициатив и проектов. Вы прививаете молодому поколению наши традиционные духовно-нравственные ценности, формируете у ребят моральные ориентиры, которые отражены в указе нашего президента Владимира Путина. Это весомый вклад в безопасность будущего России и реализацию стратегических приоритетов государства», — приводятся слова Чернышенко в сообщении пресс-службы вице-премьера.
Кроме того, он поблагодарил сотрудников служб за важную и ответственную работу по воспитанию патриотичных и социально ответственных граждан РФ. Чернышенко напомнил, что более 15 тысяч сотрудников по делам несовершеннолетних включены в слаженную работу муниципальных и региональных комиссий по делам детей и подростков и защите их прав. Вице-премьер подчеркнул, что более 400 тысяч детей и их родителей на разных видах учета ежегодно включены в систему профилактической работы. В ходе мероприятия Чернышенко вручил благодарственные письма сотрудникам МВД России.
«Благодарю вас за преданность делу, за неравнодушие и бесконечную самоотдачу, ведь зачастую именно вы первыми протягиваете руку помощи детям и их родителям в трудной жизненной ситуации, влияя в дальнейшем на судьбу молодых людей», — приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.
В свою очередь руководитель Росмолодежи Григорий Гуров рассказал о работе над мерами по профилактике деструктивных проявлений в молодежной среде.
«Росмолодёжь уже приступила к разработке комплекса мер по профилактике негативных социальных проявлений в молодёжной среде на 2025−2028 годы. Мы вовлекаем ребят в волонтёрство, патриотическое воспитание, развиваем инфраструктуру молодёжной политики, укрепляем международное сотрудничество и предоставляем грантовую поддержку молодым авторам социально-экономических проектов. Нам важно, чтобы молодёжь чувствовала помощь государства, могла найти свой путь в жизни и быть счастливой. Наша работа должна помочь воспитать иммунитет к пропаганде и романтизации деструктивного поведения, создать условия, когда само общество будет активно противодействовать распространению асоциальных явлений», — приводятся в сообщении слова Гурова.