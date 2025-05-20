Чернышенко объяснил роль cлужбы по делам несовершеннолетних

Кроме того, он поблагодарил сотрудников служб за важную и ответственную работу по воспитанию патриотичных и социально ответственных граждан РФ. Чернышенко напомнил, что более 15 тысяч сотрудников по делам несовершеннолетних включены в слаженную работу муниципальных и региональных комиссий по делам детей и подростков и защите их прав. Вице-премьер подчеркнул, что более 400 тысяч детей и их родителей на разных видах учета ежегодно включены в систему профилактической работы. В ходе мероприятия Чернышенко вручил благодарственные письма сотрудникам МВД России.