6,3 тыс. человек сдадут ЕГЭ в Самаре в 2025 году

«Добавятся задания и уточнятся критерии по конкретным предметам. В их числе русский язык, литература, физика, химия, информатика и иностранные языки. Будет возможность пересдать одну из дисциплин. Сделать это можно 3 и 4 июля. Но важно понимать, что в зачет пойдет новый результат», — объяснила глава департамента образования Ирина Коковина.