6,3 тыс. человек сдадут ЕГЭ в Самаре в 2025 году

Экзаменационную кампанию запустят с 23 мая. Такими данными поделились представители горадминистрации.
Около 5,5 тыс. ребят — выпускники нынешнего года. Всего — 6,3 тыс. человек. В списке наиболее популярных дисциплин: обществознание, физика и биология. Самым массовым будет русский язык. Его пишут 30-го числа. Базовую или профильную математику — 27-го.
Первыми же предметами станут история, литература и химия. Запланированы на 23-е. Резервные дни поставили на период с 16-го по 23 июня. Крупных изменений в процедуре ЕГЭ нет. Всего он пройдет в 114 школах Самары.
«Добавятся задания и уточнятся критерии по конкретным предметам. В их числе русский язык, литература, физика, химия, информатика и иностранные языки. Будет возможность пересдать одну из дисциплин. Сделать это можно 3 и 4 июля. Но важно понимать, что в зачет пойдет новый результат», — объяснила глава департамента образования Ирина Коковина.
Также в мэрии напомнили: 21 мая начнется экзаменационная кампания по ОГЭ. Здесь обязательными считаются математика (3 июня) и русский язык (9-го), плюс два предмета по выбору. Завершат 16-го числа.
Недавно писали, что всего в области знания проверят порядка 12 тыс. 11-классников.
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