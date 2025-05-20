В СФ предложили возложить расходы за депортацию мигрантов на работодателей

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. За депортацию трудовых мигрантов должны платить их работодатели, такие поправки в законодательство предложил внести глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.
«В настоящее время в России действует такой порядок привлечения иностранных работников, при котором работодатели заявляют потребность в определенной численности мигрантов, однако расходы на депортацию, в случае каких-либо нарушений, произведенных ими, несет государство. Такая система недопустима», — написал сенатор в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что на заседании комитета во вторник обсуждался законопроект, направленный на совершенствование законодательства в сфере осуществления иностранцами трудовой деятельности в России.
Сенатор предлагает «обратиться к международному опыту и внести в законодательство изменения, при которых работодатель будет заявлять определенное количество мигрантов, которое ему требуется для работы, и за каждого из них он станет вносить определенную сумму на специальный счет».
По словам Артамонова, данные средства необходимы для покрытия расходов на депортацию в случае нарушения иностранным работником миграционного законодательства. «Это создаст стимул для работодателей самостоятельно контролировать местонахождение и поведение привлекаемых сотрудников», — полагает он.