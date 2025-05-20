«Мир балета скорбит». Экс-худрук Большого театра Беларуси Валентин Елизарьев отреагировал на смерть легендарного балетмейстера Юрия Григоровича

Народный артист Беларуси и СССР, выдающийся балетмейстер и бывший художественный руководитель Большого театра Беларуси Валентин Елизарьев у себя в социальных сетях сделал заявление после смерти народного артиста СССР, легендарного хореографа Юрия Григоровича и опубликовал фото с ним.
— Мир балета скорбит. Нас всех объединило печальное событие… Ушел из жизни Юрий Григорович — легендарная личность, уникальный творец, неоспоримый лидер, определивший пути развития русского и советского балета, мой дорогой учитель, коллега, друг, — подчеркнул Елизарьев.
Бывший художественный руководитель Большого театра Беларуси заявил, что навсегда сохранит в сердце восхищение талантом, которое было свыше даровано Григоровичу, его стойким характером, а также беззаветной преданностью балету.
Валентин Елизарьев высказал слова благодарности Григоровичу за поддержку, добавив, что всегда будет помнить и ценить его дружбу, теплоту. Вместе с тем он заметил, что эпоха выдающегося балетмейстера продолжается в каждом его спектакле.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью балетмейстера Григоровича.
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