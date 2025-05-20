«Мир балета скорбит». Экс-худрук Большого театра Беларуси Валентин Елизарьев отреагировал на смерть легендарного балетмейстера Юрия Григоровича

Валентин Елизарьев высказал слова благодарности Григоровичу за поддержку, добавив, что всегда будет помнить и ценить его дружбу, теплоту. Вместе с тем он заметил, что эпоха выдающегося балетмейстера продолжается в каждом его спектакле.