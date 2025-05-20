Международный фестиваль «Интермузей» стартует в Москве 21 мая

Чаепитие у нас — это почти ритуал. В Россию традицию завезли около 300 лет назад, когда начали активно торговать с Китаем. Китай был главным поставщиком чая до революции в России. Хотя у нас климат и жизнь другие, мы придумали свои рецепты, как заваривать и пить чай. Все знают про самовар, чаепитие с блюдцем, молоком, лимоном и медом. Но в чем же истинная суть русского чайного ритуала? В этом разберутся на утренней лекции чайного мастера и шефа сети «Чайная высота» Виктора Енина в сопровождении чашки чая.