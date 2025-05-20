В Самаре открылась выставка Ольги Лысенковой «Война. Мир. Любовь»

В Самарском художественном музее открылась персональная выставка Ольги Лысенковой «Война. Мир. Любовь». Как рассказали в пресс-службе музея, основой для экспозиции стали дневниковые записи жительницы блокадного Ленинграда Марии Жариновой.
Работы выполнены в технике горячей эмали — это способ художественного изображения, при котором стеклянная краска наносится на металл и закрепляется при температуре выше 800 градусов.
По словам организаторов, выставка — это рассказ о войне, жизни, памяти и любви, переданный через яркие и прочные образы. Лысенкова — художник, педагог и член Союза художников России. Её произведения находятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.
Выставка открылась в рамках акции «Ночь музеев» 17 мая. Адрес: ул. Куйбышева, 92.
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