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В Самаре открылась выставка Ольги Лысенковой «Война. Мир. Любовь»

В Самарском художественном музее открылась персональная выставка Ольги Лысенковой "Война.

В Самарском художественном музее открылась персональная выставка Ольги Лысенковой «Война. Мир. Любовь». Как рассказали в пресс-службе музея, основой для экспозиции стали дневниковые записи жительницы блокадного Ленинграда Марии Жариновой.

Работы выполнены в технике горячей эмали — это способ художественного изображения, при котором стеклянная краска наносится на металл и закрепляется при температуре выше 800 градусов.

По словам организаторов, выставка — это рассказ о войне, жизни, памяти и любви, переданный через яркие и прочные образы. Лысенкова — художник, педагог и член Союза художников России. Её произведения находятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.

Выставка открылась в рамках акции «Ночь музеев» 17 мая. Адрес: ул. Куйбышева, 92.

Ранее мы писали, что с 22 по 29 июня в Тольятти в театре «Дилижанс» пройдет XVI фестиваль «Премьера одной репетиции».

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