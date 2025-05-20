На уникальной научной установке «СКИФ» начался монтаж систем радиационной защиты

Отмечается, что ограничительные конструкции (хатчи), внутри которых проходят эксперименты с синхротронным излучением, не только обеспечивают радиационную безопасность ученых, но и выступают в роли «скелета» станции, на который «навешиваются» все инженерные сети, необходимые для функционирования станции, в том числе трубопроводные сети для водяного охлаждения, подачи газов, кабельные сети питания, сигнальные и систем обеспечения безопасности, короба систем вентиляции и кондиционирования.