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На уникальной научной установке «СКИФ» начался монтаж систем радиационной защиты

Первыми на площадке монтируются защитные боксы для экспериментальной станции «Базовые методы синхротронной диагностики для образовательной, исследовательской и инновационной деятельности студентов».

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Монтаж свинцовых ограничительных конструкций, необходимых для радиационной безопасности пользователей, начался на синхротронной установке «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)», строящейся под Новосибирском. Об этом сообщили в пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ).

«СКИФ» — уникальный источник синхротронного излучения, ускоритель, в котором частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения. После того, как электронный пучок в бустерном синхротроне достигает проектной энергии три ГэВ, по длинному транспортному каналу он поступает в основной накопитель.

«Команда инженеров Томского политехнического университета начала монтировать свинцовые ограничительные конструкции, которые будут обеспечивать радиационную безопасность пользователей экспериментальных станций строящегося под Новосибирском Центра коллективного пользования “Сибирский кольцевой источник фотонов”, — говорится в сообщении.

Первыми на площадке СКИФа монтируются защитные боксы для экспериментальной станции «Базовые методы синхротронной диагностики для образовательной, исследовательской и инновационной деятельности студентов». Общий вес конструкций составляет около 15 тонн, для обеспечения необходимого уровня безопасности инженеры ТПУ «обшивают» стены, двери и крышу хатчей свинцом толщиной в 5 мм, только на эту станцию ушло порядка 6 тонн свинца. По словам ведущего инженера-конструктора Научно-образовательного центра перспективных исследований ТПУ Егора Смолянского, всего командой ТПУ будет смонтирована радиационная защита для шести станций СКИФа.

Отмечается, что ограничительные конструкции (хатчи), внутри которых проходят эксперименты с синхротронным излучением, не только обеспечивают радиационную безопасность ученых, но и выступают в роли «скелета» станции, на который «навешиваются» все инженерные сети, необходимые для функционирования станции, в том числе трубопроводные сети для водяного охлаждения, подачи газов, кабельные сети питания, сигнальные и систем обеспечения безопасности, короба систем вентиляции и кондиционирования.

Работы по монтажу систем радиационной защиты первой станции завершатся уже в конце мая, а сама экспериментальная станция станет первой введенной в эксплуатацию.