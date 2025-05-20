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В Таганроге спасателям выплатили надбавки после вмешательства прокуратуры

Спасателям в Таганроге выплатили 520 тысяч рублей после прокурорской проверки.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге после проверки надзорного ведомства 41 спасателю выплатили надбавки за вредные условия труда. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Оказалось, что долг организации перед работниками превышал 520 тысяч рублей. Когда нарушение раскрыли, работодатель сразу же погасил всю сумму.

Известно, что виновных привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов» (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

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